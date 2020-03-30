Специалисты усилили контроль за содержанием домов в период всеобщей самоизоляции в Москве

Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции в городе введен режим всеобщей самоизоляции. Жителям предписано не покидать квартиры без острой необходимости.

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Сотрудникам городских служб дано указание усилить контроль за содержанием жилого фонда в период всеобщей самоизоляции и обеспечить комфортное нахождение москвичей дома. Об этом в понедельник в ТАСС сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

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"В связи с этим дано поручение предприятиям и организациям комплекса городского хозяйства, префектурам, управам, управляющим компаниям взять на особый контроль своевременное оказание услуг и выполнение работ по содержанию общего имущества в многоквартирных домах, а также устранение неисправностей и повреждений внутридомовых инженерных систем", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.

Он добавил, что с учетом нерабочих дней с 28 марта по 5 апреля управляющим организациям дано указание усилить аварийно-диспетчерское обслуживание жилищного фонда, находящегося в их управлении.

"Всем структурам предписано обращать особое внимание на выполнение в нормативные сроки заявок жителей по вопросам, связанным с предоставлением коммунальных услуг, содержанием общего имущества. Максимально оперативно принимать меры по обеспечению безопасности граждан в случае возникновения аварийных ситуаций или угрозы их возникновения", - приводятся в сообщении слова Петра Бирюкова.

По всем вопросам москвичи могут обращаться на круглосуточную линию общегородского контакт-центра по телефону: +7 (495) 777-77-77 и в единый диспетчерский центр по телефону: +7 (495) 539-53-53.