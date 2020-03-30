Продуктовые наборы для школьников Москвы из семей льготников выдают по записи

"Каждый ребенок из семьи, льготы которой подтверждены в органах социальной защиты, может получить в образовательной организации бесплатный продуктовый набор. Для того, чтобы избежать скопления людей при выдаче продуктовых наборов в образовательных организациях предусмотрели запись. То есть каждый приходит к назначенному времени и получает свой набор", - сказал собеседник агентства.

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Продуктовые наборы, которые положены школьникам Москвы из семей льготных категорий граждан, выдают по предварительной записи, чтобы избежать скоплений людей в условиях распространения коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе столичного департамента образования.

Он подчеркнул, что поддержку окажут всем заявившимся льготникам, поэтому не стоит волноваться, что наборов не хватит. "Вместе с тем хотелось бы обратиться к москвичам с просьбой, приходить в назначенное время, а также соблюдать социальную дистанцию и использовать дополнительные меры защиты", - добавили в пресс-службе.

Там уточнили, что такие продуктовые наборы выдаются с 28 марта. Набор рассчитан на 12 учебных дней. В него входят крупа, мука, молоко, макароны, рыбные консервы, сухие завтраки, шоколад, сок и другие продукты - все они имеют длительный срок хранения.

Занятия в московских школах отменены с 21 марта. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что столичные школьники, имеющие право на бесплатное питание в школах, на время закрытия учебных заведений в условиях профилактики распространения коронавируса смогут получать продуктовые наборы.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 700 тыс. человек, зафиксировано более 30 тыс. смертельных исходов. В России на 30 марта зафиксировано 1836 случаев заражения коронавирусом, 66 человек выздоровели, девять умерли. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (1226 случаев). Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.