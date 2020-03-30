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Распространение коронавируса нового типа

Оперштаб по коронавирусу удалил информацию о сроках режима самоизоляции в Москве

Ранее в официальном Telegram-канале оперштаба появилось сообщение, что режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля
Описание
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве удалил информацию о том, что жителям Москвы необходимо соблюдать режим самоизоляции до 14 апреля.

Ранее в понедельник в официальном Telegram-канале оперштаба появилось сообщение, что, согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля. Позднее штаб изменил информацию в посте и сообщил, что режим самоизоляции будет действовать в "ближайшее время".

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Как уточняется на официальном сайте мэра Москвы, режим повышенной готовности введен на территории города Сергеем Собяниным 5 марта 2020 года. Дни с 30 марта по 3 апреля объявлены нерабочими по всей стране.

Изначально режим самоизоляции был введен для пожилых жителей старше 65 лет граждан, страдающих хроническими заболеваниями. Собянин 29 марта сообщил о расширении режима самоизоляции из-за коронавируса на всех жителей столицы. Покидать жилье разрешается только в случаях обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и других угроз жизни и здоровью, поездок на работу, покупок в ближайшем магазине, выгула животных на расстоянии не больше 100 м от дома, выноса мусора.

После проведения технических и организационных мероприятий в ближайшие дни выходить можно будет при наличии специального пропуска, выданного в порядке, установленном правительством Москвы. При этом домашний режим не ограничивает права граждан приезжать в город или уезжать из Москвы, но без веской причины передвигаться по городу нельзя.

Вводимые ограничения

На сайте мэра и правительства Москвы уточняется, что граждане могут выезжать из города в Московскую область и возвращаться обратно. "До публикации регламентирующего акта правительства Москвы никого предупреждать [о таких поездках] не нужно. Регламентирующий акт будет опубликован на mos.ru", - следует из публикации.

При этом необходимо носить с собой документ, удостоверяющий личность - внутренний или заграничный паспорт, свидетельство о рождении (для лиц младше 14 лет), паспорт моряка, дипломатический паспорт, удостоверение личности военнослужащего или беженца, военный билет, служебное удостоверение (для работников прокуратуры), вид на жительство. "Все разъяснения и порядок введения режима спецпропусков, необходимых для контроля за соблюдением режима самоизоляции, будут содержаться в регламентирующем акте правительства Москвы", - говорится в сообщении.

Ездить к родственникам, как отмечается на сайте, в этот период запрещено. "Режим ограничения передвижений введен в том числе для того, чтобы люди как можно меньше контактировали друг с другом, даже если это родственники. Вы можете помочь им заказать все необходимое онлайн", - уточняется в публикации. Также не допускаются прогулки с детьми в колясках и пробежки - даже возле дома.

Общественный транспорт продолжит работать в обычном режиме, как и службы такси - стоимость услуг дополнительно регулироваться не будет. "Указ также не предусматривает ограничения движения личного, служебного, специального автотранспорта", - отмечается в сообщении.

О вирусе

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 700 тыс. человек, зафиксировано более 30 тыс. смертельных исходов.

В России на 30 марта зафиксировано 1836 случаев заражения коронавирусом, 66 человек выздоровели, девять умерли. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (1226 случаев). Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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