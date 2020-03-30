МЧС предупредило москвичей о снеге и порывистом ветре

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение о снеге, гололедице и усилении ветра до 17 м/с в ближайшие часы и в течение дня 31 марта.

"С 21:00 30 марта до 18:00 31 марта в Москве ожидается снег, местами метель, усиление северного ветра с порывами 12-17 метров в секунду, гололедица", - сказали ТАСС в пресс-службе столичного главка МЧС.

В связи с этим, спасатели рекомендуют москвичам, находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Водителям стоит значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих автомобилей. Кроме того, им не стоит парковать машины под деревьями и слабо укрепленными конструкциями.