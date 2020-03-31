Поезда МЦД и попутных направлений МЖД сохранят график рабочего дня 31 марта

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Поезда Горьковского, Киевского, Казанского и Ярославского направлений и Московских центральных диаметров (МЦД) сохранят график рабочего дня 31 марта. Об этом сообщается в понедельник на странице в Twitter Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

"Обновление. 31 марта поезда МЦД, а также Горьковского, Киевского, Казанского и Ярославского направлений будут следовать графиком рабочего дня", - говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что с 30 марта по 3 апреля будут скорректированы расписания МЦД, а также Киевского, Казанского и Ярославского направлений. В указанные даты электропоезда обоих диаметров станут следовать с увеличенным интервалом.

Кроме того, на Ярославском направлении в эти дни отменено несколько электропоездов и экспрессов на участках Москва - Болшево, Москва - Монино. На Казанском направлении отменены некоторые поезда Москва - Раменское, Москва - Быково. На Павелецком направлении из расписания выведены несколько рейсов между Москвой и станциями Домодедово и Бирюлево. Точечные изменения также возможны на Белорусском, Курском, Рижском и Савеловском направлениях.

29 марта мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев своими указами расширили режим повышенной готовности для профилактики распространения коронавируса. Новые меры, в частности, предусматривают режим самоизоляции для граждан всех возрастов за исключением тех случаев, когда люди нуждаются в экстренной медицинской помощи, покупке продуктов. Жители могут ездить на работу, если она не была приостановлена.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась более чем на 160 стран и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 720 тыс. человек, зафиксировано около 35 тыс. смертельных исходов. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1836 случаев заражения, выздоровели 66 человек, умерли девять пациентов. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.