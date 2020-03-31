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Облачная погода и до 3 градусов мороза ожидается во вторник в Москве

Синоптики также прогнозируют снег и северный ветер с порывами до 12-17 м/с

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Облачная погода, снег, местами метель и до минус 3 градусов ожидают москвичей во вторник, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем температура воздуха в Москве составит от минус 3 до минус 1 градуса, ночью столбики термометра могут опуститься до 8 градусов мороза. Ветер северный 5-10 м/с, порывы до 12-17 м/с. Атмосферное давление составит 745 мм ртутного столба.

В Подмосковье днем температура будет колебаться от минус 5 до 0, ночью - от минус 11 до минус 6.

Главное управление МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение о снеге, гололедице и усилении ветра до 17 м/с с 21:00 30 марта до 18:00 31 марта.

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