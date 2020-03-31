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Более 110 тыс. человек присоединились к музейному онлайн-проекту "Москвастобой"

Больше всего популярностью пользовались онлайн-экскурсии от Третьяковской галереи, ГМИИ имени А. С. Пушкина, музея "Гараж", Московского планетария и Музея русского импрессионизма

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Более 110 тыс. человек за неделю присоединились к культурному онлайн-проекту "Москвастобой", который был запущен столичным комитетом по туризму вместе с музеями и культурными площадками города. Об этом во вторник сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Не выходя из дома, можно посмотреть более 70 виртуальных экскурсий, онлайн-лекций и мастер-классов.

"Третьяковская галерея, Пушкинский музей, центр "Космонавтика и авиация" на ВДНХ, музей современного искусства "Гараж" - онлайн-проект "Москвастобой" объединяет уже более 20 участников. За первую неделю аудитория только на официальном сайте, не считая сайтов и социальных сетей всех партнеров, превысила 110 000 человек", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Самыми популярными по итогам первой недели оказались онлайн-экскурсии от Государственной Третьяковской галереи, ГМИИ имени А. С. Пушкина, музея современного искусства "Гараж", Московского планетария, Музея русского импрессионизма. Больше всего онлайн-посетителей собрала обзорная экскурсия по Московскому зоопарку.

К проекту "Москвастобой" продолжают присоединяться новые площадки, появляются новые экскурсии и форматы. Например, планируется, что скоро все желающие смогут познакомиться с видеопрезентациями модных коллекций от известных и молодых дизайнеров.

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