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Около 10 тыс. москвичей обратились за пособием по безработице на период пандемии

Ранее мэр города Сергей Собянин сообщил о назначении компенсации безработным в размере 19,5 тыс. рублей в месяц

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Власти Москвы получили около 10 тыс. заявок за сутки на пособие по безработице в размере 19,5 тыс. руб. в месяц, учрежденное на период пандемии. Об этом сообщается во вторник на сайте мэра и правительства столицы.

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По словам заммэра Москвы Анастасии Раковой, количество обращений растет. "Уже сегодня получили почти 10 тыс. заявок от жителей на регистрацию статуса безработного", - отметила Ракова. Кроме того, сайт службы занятости за сутки посетили более 40 тыс. человек.

Она отметила, что в целом ситуация на московском рынке труда является одной из самых благоприятных в стране, но непростая обстановка с эпидемией может создать трудности с поиском работы, в компаниях из индустрии сервиса могут начаться сокращения персонала. Заммэра пояснила, что именно поэтому был принято решение поддержать людей, у которых из-за эпидемии коронавируса изменилась ситуация с работой.

Уточняется, что указанные выплаты могут получить москвичи, которые отработали не менее 60 календарных дней в 2020 году, компенсация будет выплачиваться с 1 апреля по 30 сентября. Чтобы получить выплату, нужно обратиться в службу занятости "Моя работа" и зарегистрироваться в качестве безработного. Деньги начислят дистанционно. В сообщении поясняется, что если житель и так уже находится на обучении как безработный и его специальность (например, электрик, водитель и подобные) не позволяет осваивать профессию дистанционно, ему также будут выплачивать повышенную компенсацию.

29 марта мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что безработные москвичи получат дополнительную компенсацию в размере 19,5 тыс. рублей в месяц в связи с коронавирусом.

 

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссияРакова, Анастасия ВладимировнаПандемия коронавируса нового типа
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