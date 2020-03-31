Около 10 тыс. москвичей обратились за пособием по безработице на период пандемии

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Власти Москвы получили около 10 тыс. заявок за сутки на пособие по безработице в размере 19,5 тыс. руб. в месяц, учрежденное на период пандемии. Об этом сообщается во вторник на сайте мэра и правительства столицы.

По словам заммэра Москвы Анастасии Раковой, количество обращений растет. "Уже сегодня получили почти 10 тыс. заявок от жителей на регистрацию статуса безработного", - отметила Ракова. Кроме того, сайт службы занятости за сутки посетили более 40 тыс. человек.

Она отметила, что в целом ситуация на московском рынке труда является одной из самых благоприятных в стране, но непростая обстановка с эпидемией может создать трудности с поиском работы, в компаниях из индустрии сервиса могут начаться сокращения персонала. Заммэра пояснила, что именно поэтому был принято решение поддержать людей, у которых из-за эпидемии коронавируса изменилась ситуация с работой.

Уточняется, что указанные выплаты могут получить москвичи, которые отработали не менее 60 календарных дней в 2020 году, компенсация будет выплачиваться с 1 апреля по 30 сентября. Чтобы получить выплату, нужно обратиться в службу занятости "Моя работа" и зарегистрироваться в качестве безработного. Деньги начислят дистанционно. В сообщении поясняется, что если житель и так уже находится на обучении как безработный и его специальность (например, электрик, водитель и подобные) не позволяет осваивать профессию дистанционно, ему также будут выплачивать повышенную компенсацию.

29 марта мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что безработные москвичи получат дополнительную компенсацию в размере 19,5 тыс. рублей в месяц в связи с коронавирусом.