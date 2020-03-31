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Москвичи в нерабочую неделю увидят онлайн-программу столичных парков

Онлайн-мероприятия запланированы в Парке Горького, Лианозовском и Гончаровском парках, а также в Московской усадьбы Деда Мороза, музее-усадьбе "Кусково" и парке "Северное Тушино"

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Развлекательную онлайн-программу на нерабочую неделю подготовили парки столичного департамента культуры. В частности, в компании гида пользователи смогут совершить виртуальную прогулку по музею Парка Горького и узнают тайны создания скульптуры "Девушки с веслом", сообщается во вторник на портале мэрии.

"Оставаясь дома, москвичи могут попасть на виртуальною экскурсию по Парку Горького, посмотреть видеолекцию об истории создания Гончаровского парка и поучаствовать в интерактивном квизе, который организует Измайловский парк. Видеоэкскурсия "Девушка с веслом" станет доступна 2 апреля. Пользователи совершат виртуальную прогулку по музею парка и узнают тайны создания легендарной скульптуры" - говорится в сообщении.

Историк Артем Голбин расскажет о создании в 1930-х годах в Москве, Ленинграде и других городах СССР парков культуры и отдыха, изменивших представление советских людей о досуге и развлечениях. В рамках проекта "Домашняя медиарубка" в аккаунтах Парка Горького в  Instagram, Facebook и "ВКонтакте", а также на сайте в разделе "Мультимедиа" продолжат выкладывать короткие видеоконцерты музыкантов, которые выступали на катке в прошедшем зимнем сезоне, уточняется на портале.

На онлайн-площадках Лианозовского парка 31 марта разместят видеоурок по изготовлению аппликаций, который будет интересен родителям детей от 3 до 10 лет. Второе занятие появится в сети 4 апреля. Участникам мастер-класса предложат смастерить аппликацию в виде весенней нимфы. Со 2 апреля в соцсетях Лианозовского и Гончаровского парков стартует цикл образовательных видеоэкскурсий, а 31 марта и 1 апреля в группе Таганского парка "ВКонтакте" и на странице в Facebook станут доступны записи художественных мастер-классов.

Кроме того, онлайн-мероприятия на нерабочей неделе запланированы в соцсетях Московской усадьбы Деда Мороза, музея-усадьбы "Кусково" и парка "Северное Тушино".

В целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции все общественные места и учреждения Москвы временно закрыты. Музеи, галереи, библиотеки и культурные центры подготовили обширную онлайн-программу для горожан с участием известных музыкантов, художников, психологов.

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