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Температурные аномалии вернутся в Москву с 3 апреля

В пятницу ожидается 6-11 градусов тепла
Описание
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Температурные аномалии вновь ожидаются в российской столице с будущей пятницы, 3 апреля. Однако, превышение климатической нормы будет небольшим, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"По отношению к норме температура в течение недели [будет] около и чуть ниже нормы, но в пятницу она будет уже чуть-чуть выше нормы", - сообщил он.

По данным Гидрометцентра, во вторник 31 марта в Москве прогнозируется - 3-1 градус мороза, в среду - 3-5 градусов тепла, в четверг - 5-7 градусов тепла, в пятницу - 6-11 градусов тепла, в субботу - 7-12 градусов тепла, в воскресенье - 8-13 градусов тепла.

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