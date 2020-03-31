Власти Москвы переводят образовательные мероприятия для бизнеса в онлайн-формат

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Образовательные мероприятия проекта mbm.mos ГБУ "Малый бизнес Москвы", подведомственного городскому департаменту предпринимательства и инновационного развития, переводят в дистанционный режим, сообщается во вторник на официальном сайте мэра Москвы.

"Чтобы быть успешным в любом деле, нужно постоянно анализировать лучшие практики и повышать свои компетенции. Процесс обучения должен быть непрерывным. Поэтому мы не планируем приостанавливать городские образовательные программы для предпринимателей. Они будут проходить онлайн", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра столицы Натальи Сергуниной.

По ее словам, количество бесплатных занятий будет регулярно увеличиваться. Чтобы записаться на участие в онлайн-занятии, необходимо войти в личный кабинет на mbm.mos.ru и зарегистрироваться на странице мероприятия. За обновлениями можно следить в разделе "Обучающие мероприятия".

Улучшать предпринимательские навыки бесплатно и дистанционно можно также в "Онлайн-академии МБМ". Программы позволяют получить комплексное образование в бизнес-сфере, уточняется в сообщении.

Mbm.mos - проект ГБУ "Малый бизнес Москвы", призванный оказывать предпринимателям бесплатную консультационную и образовательную поддержку.