Пункт скорой помощи площадью около 14 тыс. кв. м построят на территории ГКБ им. Буянова

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Власти Москвы приняли решение о предоставлении земельного участка на юге столицы в районе Царицыно для строительства нового современного стационарного корпуса скорой помощи на территории ГКБ им. Буянова. В пятиэтажном здании общей площадью около 14 тыс. кв. м будут оборудованы приемные экстренного поступления с противошоковыми залами, блоки лучевой диагностики, операционные, палаты анестезиологии и реанимации, диагностические палаты, сообщила во вторник пресс-служба Москомстройинвеста.

"Градостроительно-земельная комиссия Москвы приняла решение о передаче АНО "Развитие социальной инфраструктуры" земельного участка площадью 9,2 га по адресу: ул. Бакинская, вл. 26 для строительства скоропомощного стационарного корпуса на территории ГКБ им. Буянова. В здании будет установлена система телемедицины для трансляции хирургических операций, удаленное наблюдение за палатами и постами медсестер. Здесь смогут обслуживаться до 200 пациентов в сутки", - говорится в сообщении.

Земельный участок будет предоставлен на шесть лет. Строительство объекта здравоохранения планируется осуществить в соответствии с государственной программой города Москвы "Развитие здравоохранения города Москвы". До конца 2020 года в столице будут введены в эксплуатацию еще семь объектов здравоохранения.