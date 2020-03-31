{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Пункт скорой помощи площадью около 14 тыс. кв. м построят на территории ГКБ им. Буянова

Здесь смогут обслуживать до 200 пациентов в сутки

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Власти Москвы приняли решение о предоставлении земельного участка на юге столицы в районе Царицыно для строительства нового современного стационарного корпуса скорой помощи на территории ГКБ им. Буянова. В пятиэтажном здании общей площадью около 14 тыс. кв. м будут оборудованы приемные экстренного поступления с противошоковыми залами, блоки лучевой диагностики, операционные, палаты анестезиологии и реанимации, диагностические палаты, сообщила во вторник пресс-служба Москомстройинвеста.

"Градостроительно-земельная комиссия Москвы приняла решение о передаче АНО "Развитие социальной инфраструктуры" земельного участка площадью 9,2 га по адресу: ул. Бакинская, вл. 26 для строительства скоропомощного стационарного корпуса на территории ГКБ им. Буянова. В здании будет установлена система телемедицины для трансляции хирургических операций, удаленное наблюдение за палатами и постами медсестер. Здесь смогут обслуживаться до 200 пациентов в сутки", - говорится в сообщении.

Земельный участок будет предоставлен на шесть лет. Строительство объекта здравоохранения планируется осуществить в соответствии с государственной программой города Москвы "Развитие здравоохранения города Москвы". До конца 2020 года в столице будут введены в эксплуатацию еще семь объектов здравоохранения.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Дороги в Москве в утренний час пик опустели на 75% по сравнению с тремя неделями ранее
Количество ДТП сократилось на 80%
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС