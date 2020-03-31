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За строительством инфекционной больницы в Новой Москве следят из космоса

Регулярный мониторинг позволит органам исполнительной власти, СМИ и гражданам, получать объективную и независимую информацию о том, как идет строительство

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Компания "Терра Тех" (входит в холдинг "Российские космические системы" госкорпорации "Роскосмос") ведет мониторинг строительства инфекционного центра в Новой Москве, который поможет предотвращению дальнейшего распространения коронавируса. Об этом говорится в сообщении, размещенном во вторник на сайте Роскосмоса.

"В отчете отражена информация о ходе возведения больницы, которое началось 12 марта 2020 года, в разрезе выполненных по состоянию на 28 марта работ и указания степени готовности лечебного, реанимационного блоков и других служебных помещений. При подготовке аналитических отчетов "Терра Тех" задействует материалы космической съемки российских и зарубежных спутников дистанционного зондирования Земли", - говорится в сообщении.

Степень готовности объектов новой больницы рассчитана на основании сравнения данных дистанционного зондирования Земли с доступной в интернете проектной документацией (без учета внутренних и подземных работ, не различимых на спутниковых снимках).

"Регулярный мониторинг строительства больницы позволит заинтересованным структурам, органам исполнительной власти, СМИ и гражданам, получать объективную и независимую информацию о том, как идет строительство", - отмечается в сообщении.

10 марта мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о строительстве мобильного комплекса новой инфекционной больницы, которая станет дополнением стационара в поселке Коммунарка и ИКБ №1. Под застройку выбрана площадка в Новой Москве. Работы по прокладке инженерных коммуникаций к быстровозводимой инфекционной больнице ведут в высоком темпе, в них задействованы около 2 тыс. человек и порядка 400 единиц техники.

Основным направлением деятельности компании "Терра Тех" является разработка геоинформационных решений на базе источников пространственной информации, в первую очередь данных дистанционного зондирования Земли в интересах государства, коммерческих организаций и физических лиц.

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