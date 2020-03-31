Шесть транспортно-пересадочных узлов построят на Некрасовской линии метро

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Транспортно-пересадочные узлы (ТПУ) "Некрасовка", "Лухмановская", "Улица Дмитриевского", "Косино", "Юго-Восточная" и "Рязанская" (станция метро "Нижегородская") будут построены на базе шести станций Некрасовской линии столичного метрополитена. Об этом во вторник сообщила пресс-служба департамента строительства Москвы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по второму участку Некрасовской линии метрополитена от станции "Косино" до "Нижегородской". На базе станции "Нижегородская" уже построен ТПУ "Рязанская".

"На базе шести станций Некрасовской линии метро создаются ТПУ. Строительство ведется поэтапно, часть объектов уже построено. Пересадки между четырьмя видами транспорта (метро, МЦК, МЖД и наземный транспорт) станут комфортными для пассажиров", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента Рафика Загрутдинова.

Он отметил, что "Рязанская" входит в пятерку крупнейших европейских транспортно-пересадочных узлов. Рядом с "Нижегородской" находятся cтанция МЦК, строящаяся БКЛ метро, платформа Горьковского направления железной дороги, Северо-Восточная хорда, Рязанский проспект.

Протяженность участка розовой линии столичной подземки составляет 15,5 км. Ожидается, что в сутки этой веткой будут пользоваться порядка 1,3 млн пассажиров.