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Пандемия коронавируса нового типа

Московские приставы определили порядок работы в условиях прекращения приема граждан

В УФССП отметили, что граждане могут получить необходимую информацию по телефону дежурной части, на официальном сайте или через приложение для мобильных устройств

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Управление Федеральной службы судебных приставов РФ определило порядок работы в условиях прекращения личного приема граждан из-за угрозы распространения коронавируса.

"В каждом структурном подразделении установлены специальные переносные ящики для приема корреспонденции", - сообщили ТАСС в пресс-службе УФССП по Москве. Там заверили, что по обращениям граждан, касающимся отмены наложенного ареста на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации, проверка и принятие решения будут проводиться в течение суток.

Кроме того, по вопросам, требующим оперативных мер, граждане могут обращаться также по телефону дежурной части УФССП по Москве. Телефон можно найти на сайте в разделе "Контакты".

Граждане также могут воспользоваться электронными сервисами, размещенными на официальном сайте управления. В "Личном кабинете стороны исполнительного производства" можно получить информацию о ходе исполнительного производства и наложенных ограничениях. "С помощью этого сервиса любой взыскатель или должник может подать обращение, заявление, ходатайство или жалобу", - добавили в УФССП.

Узнать о наличии задолженности и оплатить ее можно на официальном сайте службы с помощью интернет-ресурса "Банк данных исполнительных производств" или через приложение "ФССП" для мобильных устройств. Обращение можно направить через интернет-приемную на сайте управления.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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