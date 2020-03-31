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Интервалы движения поездов увеличены на синей линии метро из-за человека на пути

Инцидент произошел на западном участке Арбатско-Покровской линии

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Интервалы движения поездов увеличены на западном участке Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена из-за человека на пути. Об этом сообщается во вторник в Twitter столичной подземки.

"На западном участке Арбатско-Покровской линии (3) увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути", - говорится в публикации.

Источник в экстренных службах сообщил, что пассажирка, упавшая на пути, погибла. "На станции метро "Парк Победы" Арбатско-Покровской линии женщина упала на пути под прибывающий поезд. Она погибла", - сказал собеседник агентства.

В новость были внесены изменения (13:54 время мск) — добавлена информация по тексту.

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