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Пандемия коронавируса нового типа

Санавиация Москвы проводит усиленную дезинфекцию воздушных судов

На санитарных бортах обработка проводится после каждого пациента

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Московский авиационный центр проводит усиленную дезинфекцию санитарных вертолетов для защиты от коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

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"В связи с особым распоряжением правительства Москвы в авиацентре принимаются повышенные меры защиты от коронавирусной инфекции. В местах базирования и дежурства вертолетов созданы условиях для проведения усиленной дезинфекции личного состава и воздушных судов", - сообщили в департаменте.

Дезинфекция вертолетов проводится перед началом и в конце дежурства в ангаре, на вертолетных площадках аэродрома Остафьево, а также при городских клинических больницах несколько раз в день. На санитарных бортах обработка проводится после каждого пациента.

"Все дежурные экипажи оснащены антисептиками личного пользования. Пилоты, спасатели и врачи берут с собой эти средства на каждый выезд. В офисных помещениях на входе установлены дозаторы для обработки рук. Также в обязательном порядке у всех сотрудников Московского авиацентра ежедневно проводится термометрия в офисе, и на аэродроме Остафьево", - отметили в департаменте. Подразделения Московского авиационного центра работают в штатном режиме и оперативно реагируют на вызовы и происшествия.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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