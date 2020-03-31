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Пандемия коронавируса нового типа

В СИЗО Москвы ввели карантин и прекратили прием новых подозреваемых и обвиняемых

Член ОНК Москвы Александр Хуруджи отметил, что представители ОНК продолжают посещать СИЗО и осуществлять контроль

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Карантин из-за коронавирусной инфекции ввели во всех СИЗО Москвы, кроме изолятора № 7 в Капотне, прием новых обвиняемых и подозреваемых прекращен. Об этом ТАСС сообщил член ОНК Москвы Александр Хуруджи.

"Московские СИЗО уходят на карантин. Прием подозреваемых и обвиняемых прекращен в следственных изоляторах номер 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 12, приостановлен вывоз на судебно-следственные действия. Прием и содержание подозреваемых с сегодняшнего дня и до особого распоряжения осуществляется только в СИЗО-7", - сказал правозащитник.

По его словам, в документах УФСИН по Москве, подтверждающих перевод СИЗО на карантин, про возможность посещения СИЗО членами ОНК прямо не сказано. "Исходя из опыта предыдущих карантинов, коллеги по ОНК говорят, что администрации учреждений не препятствовали осуществлению контроля даже в условиях карантина. Как будет на этот раз, ждем разъяснения", - сказал Хуруджи. Он добавил, что пока члены ОНК продолжают посещать СИЗО и осуществлять контроль.

В России на 31 марта зафиксировано 2 337 случаев заражения коронавирусом, 121 человек выздоровел. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (1 613 случаев). По данным федерального оперативного штаба, умерли 17 человек. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

 

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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