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Пандемия коронавируса нового типа

Депутаты Мосгордумы проведут 1 апреля внеплановое пленарное заседание

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников сообщил, что парламент готов оперативно принять законодательные меры, направленные на предотвращение распространения вызываемого коронавирусом заболевания

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Внеплановое пленарное заседание Мосгордумы состоится 1 апреля. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе столичного парламента.

"На завтра назначено заседание Московской городской думы. Повестка будет доступна на сайте duma.mos.ru", - сказали в пресс-службе.

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Ранее на сайте столичного парламента сообщалось, что с 30 марта по 3 апреля 2020 года мероприятия в Московской городской думе не проводятся. Кроме того, 29 марта председатель Мосгордумы Алексей Шапошников сообщил ТАСС, что депутаты Мосгордумы начали обсуждение возможных наказаний за нарушение новых ограничительных мер в Москве, парламент готов оперативно принять законодательные меры, направленные на предотвращение распространения вызываемого коронавирусом заболевания.

29 марта мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев своими указами расширили режим повышенной готовности для профилактики распространения коронавируса. Новые меры, в частности, предусматривают режим самоизоляции для граждан всех возрастов за исключением тех случаев, когда люди нуждаются в экстренной медицинской помощи, покупке продуктов. Жители могут ездить на работу, если она не была приостановлена.

 

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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