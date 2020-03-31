Магазин "Магнит" на востоке Москвы временно закрыли из-за крыс

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Специалисты управления Роспотребнадзора по Москве обнаружили крыс в магазине "Магнит" на Большой Черкизовской улице на востоке столицы, помещения торговой точки опечатали. Об этом сообщается во вторник на сайте управления.

"В ходе расследования в магазине были выявлены факты невыполнения противоэпидемических мероприятий и дератизационных работ <...> В торговом зале магазина обнаружено наличие живых особей грызунов (крыс), хранение и реализация пищевой продукции осуществляется с нарушением целостности упаковки, поврежденной грызунами", - говорится в сообщении.

Территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Москве в Восточном административном округе возбудил дело об административном правонарушении и провел административное расследование в отношении АО "Тандер" после появления в социальных сетях видеоролика с крысами, бегающими по торговому залу и по прилавкам магазина.

По итогам проверки установлено, что в магазине не проводится профилактика от грызунов - имеются многочисленные дыры в стенах торгового зала, нарушена целостность подвесного потолка. Выявленные нарушения представляют угрозу жизни и здоровью граждан, так как крысы способствуют распространению таких заболеваний, как бешенство, туляремия, лептоспироз, геморрагическая лихорадка с почечным синдромом. "Территориальным отделом 26 марта 2020 года был составлен протокол о временном запрете деятельности магазина "Магнит", помещения магазина были опечатаны", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе добавили, что материалы дела об административном правонарушении в отношении АО "Тандер" переданы в Перовский районный суд для приостановления деятельности магазина. Ведомство держит на контроле устранение нарушений в торговой точке.