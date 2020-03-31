Заявки от управляющих компаний на получение лицензий в Москве начали рассматривать онлайн

Мэр Москвы Сергей Собянин 29 марта своим указом расширил режим повышенной готовности для профилактики распространения коронавируса. Новые меры предусматривают режим самоизоляции для граждан всех возрастов за исключением тех случаев, когда люди нуждаются в экстренной медицинской помощи, покупке продуктов. Москвичи также могут ездить на работу, если она не была приостановлена.

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Столичная лицензионная комиссия начала дистанционно рассматривать заявки от управляющих компаний на получение лицензии. Такое решение было принято в связи с распространением коронавируса, сообщила во вторник пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы.

"Работа по выдаче лицензий управляющим компаниям на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами не приостанавливалась и проводится в полном объеме. Однако в связи с эпидемиологической ситуацией в Москве лицензионная комиссия рассматривает такие заявки дистанционно", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.

Он напомнил, что государственная услуга предоставления лицензии осуществляется в электронном виде. Подать документы можно на портале мэра. Для этого в разделе "Услуги" необходимо выбрать "Лицензирование предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами".

"Сервисом можно воспользоваться для получения лицензии, переоформления, выдачи дубликата, копии, а также прекращения действия лицензии и для предоставления сведений в виде выписки из реестра. Услуга доступна как для юридических лиц, так и для индивидуальных предпринимателей", - приводятся в сообщении слова Бирюкова.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие лицензию на управление многоквартирными домами в Москве, а также объединения собственников жилья могут в электронном виде подать заявление в Мосжилинспекцию о внесении изменений в реестр лицензий.