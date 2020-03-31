{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Омбудсмен Москвы: онлайн-консультации с адвокатами в СИЗО пока технически невозможны

Ограничение посещений подследственных необходимо для избежания заноса новой коронавирусной инфекции в изоляторы

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Консультации с адвокатами в режиме онлайн для подследственных в столичных СИЗО на сегодняшний день нельзя организовать из-за отсутствия у них интернета. Создание такого канала связи может занять много времени, сообщила ТАСС уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.

В пресс-службе ФСИН ранее сообщили, что в связи с продолжающимся распространением новой коронавирусной инфекции с 31 марта и до особого указания в СИЗО Москвы введен режим особых условий. В этот период приостановлен вывоз подозреваемых, обвиняемых и осужденных на судебно-следственные действия, приостанавливается прием посылок и передач. Также запрещен доступ адвокатов, следователей и других посетителей.

На эту тему
Беспрецедентные, но необходимые: какие меры против коронавируса приняли власти Москвы

"У подследственных нет интернета, для [организации онлайн-консультации с адвокатами] пришлось бы делать отдельную связь. Это может занять много времени и потребовать много денег", - сказала Потяева.

Она добавила, что ограничение посещений подследственных необходимо, чтобы избежать заноса новой коронавирусной инфекции. "Это экстренная, временная мера, такие меры имеют место быть сейчас при таких форс-мажорных обстоятельствах, это сделано в интересах самих подследственных, ведь главное наше право - это право на жизнь. Как только правительством будет дан отбой от этого строгого периода самоизоляции, все вернется на свои места. Но если запустить сегодня в СИЗО коронавирус, будет катастрофа", - сказала омбудсмен.

Она добавила, что если после 14 апреля ситуация с распространением инфекции улучшится, посещение адвокатами изоляторов могут восстановить, но с соблюдением всех мер предосторожности - ношением масок, перчаток, использованием дезинфицирующих гелей. Потяева отметила, что, по ее мнению, столичные СИЗО ответственно подошли к мерам по профилактике распространения инфекции - там регулярно проводится дезинфекция, усилена работа медперсонала, учреждения обеспечены необходимыми лекарствами.

В России на 31 марта зафиксировано 2337 случаев заражения коронавирусом, 121 человек выздоровел. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (1613 случаев). По данным федерального оперативного штаба на 12:00 мск, умерли 17 человек. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Большинство ресторанов Москвы не смогли оперативно перейти на формат доставки
По словам общественного уполномоченного в сфере ресторанного бизнеса при бизнес-омбудсмене Москвы Сергея Миронова, это связано с "неадаптированной кухней и неподготовленным гостем"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС