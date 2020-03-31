Омбудсмен Москвы: онлайн-консультации с адвокатами в СИЗО пока технически невозможны

В пресс-службе ФСИН ранее сообщили, что в связи с продолжающимся распространением новой коронавирусной инфекции с 31 марта и до особого указания в СИЗО Москвы введен режим особых условий. В этот период приостановлен вывоз подозреваемых, обвиняемых и осужденных на судебно-следственные действия, приостанавливается прием посылок и передач. Также запрещен доступ адвокатов, следователей и других посетителей.

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Консультации с адвокатами в режиме онлайн для подследственных в столичных СИЗО на сегодняшний день нельзя организовать из-за отсутствия у них интернета. Создание такого канала связи может занять много времени, сообщила ТАСС уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.

"У подследственных нет интернета, для [организации онлайн-консультации с адвокатами] пришлось бы делать отдельную связь. Это может занять много времени и потребовать много денег", - сказала Потяева.

Она добавила, что ограничение посещений подследственных необходимо, чтобы избежать заноса новой коронавирусной инфекции. "Это экстренная, временная мера, такие меры имеют место быть сейчас при таких форс-мажорных обстоятельствах, это сделано в интересах самих подследственных, ведь главное наше право - это право на жизнь. Как только правительством будет дан отбой от этого строгого периода самоизоляции, все вернется на свои места. Но если запустить сегодня в СИЗО коронавирус, будет катастрофа", - сказала омбудсмен.

Она добавила, что если после 14 апреля ситуация с распространением инфекции улучшится, посещение адвокатами изоляторов могут восстановить, но с соблюдением всех мер предосторожности - ношением масок, перчаток, использованием дезинфицирующих гелей. Потяева отметила, что, по ее мнению, столичные СИЗО ответственно подошли к мерам по профилактике распространения инфекции - там регулярно проводится дезинфекция, усилена работа медперсонала, учреждения обеспечены необходимыми лекарствами.

В России на 31 марта зафиксировано 2337 случаев заражения коронавирусом, 121 человек выздоровел. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (1613 случаев). По данным федерального оперативного штаба на 12:00 мск, умерли 17 человек. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.