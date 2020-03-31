В Москве на бирже труда появились 2 тыс. вакансий в сфере обслуживания

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Новые вакансии появились на Московской бирже труда, сейчас там порядка 2 тыс. вариантов различных должностей в сфере обслуживания. Об этом во вторник сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).
"В настоящий момент бизнес серьезно пострадал из-за вируса. Но на данный момент компании готовы набирать людей по следующим вакансиям: курьеры, грузчики, операторы колл-центров. Сейчас на Московской бирже труда появилось порядка 2 тыс. предложений от 100 работодателей", - приводятся в сообщении слова руководителя Московского центра занятости "Моя работа" Романа Шкута.
Он добавил, что за последние сутки сайты биржи труда посетило 40 тыс. человек, из них зарегистрировались 10 тыс.
"Это очень большой поток людей, который посещает наш ресурс. С зарегистрированными пользователями уже связались наши специалисты и помогают им найти нужную вакансию из имеющихся. Если вакансий, которые устраивают человека нет, то мы регистрируем их как безработных и оформляем пособие", - приводятся в сообщении слова руководителя Московского центра занятости "Моя работа" Романа Шкута.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что безработные москвичи получат дополнительную компенсацию в размере 19,5 тыс. рублей в месяц в связи с коронавирусом. Региональная компенсационная выплата безработным будет назначена автоматически, без заявлений.
Указанные выплаты могут получить москвичи, которые отработали в этом году не менее 60 календарных дней, компенсация будет выплачиваться с 1 апреля по 30 сентября.