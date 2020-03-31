В Москве на бирже труда появились 2 тыс. вакансий в сфере обслуживания

"В настоящий момент бизнес серьезно пострадал из-за вируса. Но на данный момент компании готовы набирать людей по следующим вакансиям: курьеры, грузчики, операторы колл-центров. Сейчас на Московской бирже труда появилось порядка 2 тыс. предложений от 100 работодателей", - приводятся в сообщении слова руководителя Московского центра занятости "Моя работа" Романа Шкута.

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Новые вакансии появились на Московской бирже труда, сейчас там порядка 2 тыс. вариантов различных должностей в сфере обслуживания. Об этом во вторник сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

Он добавил, что за последние сутки сайты биржи труда посетило 40 тыс. человек, из них зарегистрировались 10 тыс.

"Это очень большой поток людей, который посещает наш ресурс. С зарегистрированными пользователями уже связались наши специалисты и помогают им найти нужную вакансию из имеющихся. Если вакансий, которые устраивают человека нет, то мы регистрируем их как безработных и оформляем пособие", - приводятся в сообщении слова руководителя Московского центра занятости "Моя работа" Романа Шкута.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что безработные москвичи получат дополнительную компенсацию в размере 19,5 тыс. рублей в месяц в связи с коронавирусом. Региональная компенсационная выплата безработным будет назначена автоматически, без заявлений.

Указанные выплаты могут получить москвичи, которые отработали в этом году не менее 60 календарных дней, компенсация будет выплачиваться с 1 апреля по 30 сентября.