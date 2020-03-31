Отели Москвы готовы рассмотреть идею изоляции медиков в своем номерном фонде

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Гостиничный бизнес Москвы готов рассмотреть вариант размещения для изоляции медиков, работающих с пациентами с новой коронавирусной инфекцией, сообщил во вторник председатель комитета по гостиничному бизнесу московского регионального отделения "Деловой России" Дмитрий Шлопак.

Правительство РФ поручило до 2 апреля проработать вопрос возможной изоляции во внерабочее время медицинских работников медорганизаций, оказывающих медицинскую помощь больным с новой коронавирусной инфекцией, в условиях преимущественно медицинских организаций, а также при необходимости на базе гостиниц или иных объектов расселения.

"Мы готовы рассмотреть такой вариант и [подумать] о том, какие механизмы его реализации могут быть", - сказал Шлопак, отвечая на вопрос о готовности гостиниц Москвы к размещению медиков на период изоляции.

При этом он отметил, что данная мера может стать "неплохим механизмом" поддержки отрасли, однако выразил сомнение, что это позволит загрузить существующий номерной фонд.

В России на 31 марта зафиксировано 2 337 случаев заражения коронавирусом, 121 человек выздоровел. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (1 613 случаев). По данным федерального оперативного штаба на 12:00 мск, умерли 17 человек. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.