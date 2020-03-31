Большинство ресторанов Москвы не смогли оперативно перейти на формат доставки

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Рестораны и кафе Москвы, которые прежде не работали с доставкой питания на дом, не смогли оперативно перейти на этот формат работы с момента введения ограничительных мер, связанных с коронавирусом. Об этом сообщил во вторник председатель комитета по развитию ресторанного бизнеса столичного отделения "Деловой России", общественный уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса при бизнес-омбудсмене Москвы Сергей Миронов.

По указу мэра столицы Сергея Собянина, с 28 марта по 5 апреля временно остановлена работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов. Данные меры призваны замедлить распространение коронавирусной инфекции и уменьшить число заболевших.

"Нормально и успешно заниматься доставкой могут только те рестораны, которые на ней специализировались раньше и у которых отработан механизм: есть курьеры, машины, реклама, адаптирована кухня, и все работает в полной мере. Что же касается тех ресторанов, которые не работали серьезно с доставкой ранее и попытались на нее перейти, то ни у кого ничего не получилось", - сказал Миронов, уточнив, что это связано с "неадаптированной кухней и неподготовленным гостем". По его словам, подготовка к работе в таком формате обычно занимает около месяца.

Миронов сообщил, что рестораторы просили власти города разрешить доставку алкогольной продукции для поддержки отрасли, но получили отказ. "Мы ставили вопрос о том, чтобы разрешить доставку алкогольной продукции, нам не удалось продвинуть этот вопрос, на сегодняшний день это не получилось", - сказал он.

Омбудсмен считает, что если ограничительные меры, связанные с эпидемией, растянутся на длительный срок, то "уцелеет не больше 50% ресторанного бизнеса, что является совершенно реалистичным прогнозом".

В России на 31 марта зафиксировано 2337 случаев заражения коронавирусом, 121 человек выздоровел. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (1613 случаев). По данным федерального оперативного штаба на 12:00 мск, умерли 17 человек. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.