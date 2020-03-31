Московские заводы наладили выпуск антисептиков из-за ситуации с коронавирусом

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Московские заводы оперативно наладили выпуск дезинфицирующих средств в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Московский оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"Компания Faberlic уже перепрофилировала свои производства и к 10 апреля выпустит первую партию дезинфицирующего геля для рук. 1,5 млн тюбиков компания отправит в штаб по борьбе с коронавирусом. Антисептик поступит и в свободную продажу. Кстати, стоить он будет не на много дороже себестоимости", - говорится в сообщении.

Специальные средства теперь производит и АО "Свобода", которое обычно изготавливает средства личной гигиены и косметику, а главный российский производитель антисептиков - компания "Бентус Лаборатории" - решила приостановить работу с зарубежными рынками, чтобы обеспечить потребности России.

В штабе отметили, что из-за эпидемии коронавируса спрос на антисептики вырос в три раза.