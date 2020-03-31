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Пандемия коронавируса нового типа

Поезда "Аэроэкспресса" в Москве с 1 апреля будут ходить раз в час

Поезда в сторону аэропорта Шереметьево будут отправляться 06:05 до 23:05

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Поезда "Аэроэкспресса" в Москве на всех направлениях с 1 апреля будут ходить раз в час в связи с уменьшением объема авиаперевозок ввиду эпидемиологической ситуации, сообщила во вторник пресс-служба компании.

"С 1 апреля отправление "Аэроэкспрессов" будет осуществляться один раз в час. Таким образом, поезда в сторону аэропорта Шереметьево с Белорусского вокзала будут отправляться каждый час, начиная с 06:05 до 23:05 включительно. Из аэропорта Шереметьево - каждый час с 05:15 до 23:15 включительно", - говорится в сообщении.

На Домодедовском и Внуковском направлениях отправление поездов будет происходить каждый час в 00:00. Между аэропортом Домодедово и Павелецким вокзалом поезда будут отправляться в обе стороны ежечасно с 06:00 до 23:00 включительно. Между Аэропортом Внуково и Киевским вокзалом - с 06:00 до 0:00 включительно.

Узнать актуальную информацию о графике движения поездов можно на сайте "Аэроэкспресс" и в мобильном приложении в разделе "Расписание".

В России на 31 марта зафиксировано 2337 случаев заражения коронавирусом, 121 человек выздоровел. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (1613 случаев). По данным федерального оперативного штаба на 12:00 мск, умерли 17 человек. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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