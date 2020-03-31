Фотопроект "Московская промышленность - фронту" откроется онлайн 1 апреля

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы запустил интерактивную выставку "Московская промышленность - фронту", которая будет доступна в интернете с 1 апреля, сообщила во вторник пресс-служба департамента.

"На сайте проекта можно узнать интересные факты о 31 столичном предприятии и их работниках, которые в годы Великой Отечественной войны обеспечивали нужды фронта. Посетители онлайн-выставки узнают, где шилась форма для парада Победы, где производили "летающие танки", какое предприятие Москвы было второй целью фашистcкой авиации после Кремля и многое другое", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в случае улучшения эпидемиологической ситуации фотовыставка появится на Гоголевском бульваре.

"Московской промышленности в годы войны пришлось пережить и бомбардировки, и эвакуацию. Ушедших на фронт рабочих заменяли женщины и подростки. Несмотря на сложности, городские предприятия не остановили свою работу, а давали и фронту, и тылу все необходимое - от каши в брикетах и кирзовых сапог до самолетов и знаменитой "Катюши". Сегодня в столице работают 720 фабрик и заводов, все они чтят память военных лет. Наш долг - не забывать тех, кто не только в бою, но и у станка каждый день приближал Победу", - цитирует пресс-служба главу департамента Александра Прохорова.