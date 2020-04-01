Диетологи рассказали, как не набрать вес во время вынужденной самоизоляции

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Диетологи считают, что во время вынужденной самоизоляции, которая вводится в большинстве регионов России в связи с распространением нового коронавируса, жителям страны нужно сбалансировать рацион и стараться больше двигаться. При этом, как рассказали ТАСС специалисты, не нужно серьезно ограничивать себя в еде.

Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев 29 марта расширили режим повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом. Новые меры предполагают самоизоляцию всех граждан вне зависимости от возраста. Выходить из дома можно только для получения экстренной медпомощи, в ближайший магазин, чтобы вынести мусор или выгулять питомцев. Жители также могут ездить на работу, если она не приостановлена. Позднее аналогичные решения приняли главы большинства регионов страны.

Что можно есть

Находясь все время дома, человек тратит меньше энергии, значит, есть нужно тоже меньше. При этом рацион все равно должен включать все необходимые питательные вещества - белки, жиры, углеводы, отметила кандидат медицинских наук, врач-диетолог высшей категории Елена Чедия. "Про жиры не говорим, у нас их достаточно, пища жирная. Белки - это мясо, рыба, молоко и молочные продукты, яйца. Углеводы - это овощи и фрукты. То есть у нас должно быть мясное блюдо обязательно с овощным гарниром", - сказала она.

По словам врача, овощного гарнира должно быть больше, так как он занимает значительный объем в желудке, и чувство насыщения приходит быстрее. Таким образом человек меньше съедает, а по калорийности овощи значительно ниже, чем макаронные изделия или крупы.

Чедия добавила, что дома аппетит растет от того, что нечего делать, но избежать набора веса можно, если питаться дробно и часто - как минимум не реже, чем трижды в день. "Перекусы должны быть обязательные. Чем чаще человек принимаете пищу, тем меньше энергии усваивается из каждого последующего приема", - добавила диетолог.

Как подчеркнула Чедия, в качестве промежуточных приемов пищи отлично подходят продукты, в которых мало углеводов, в том числе молочные продукты, творог, сырники, несладкие йогурты. "Перекусывать надо такими продуктами, в которых мало углеводов, чтобы не повышался уровень инсулина в крови. Потому что инсулин способствует синтезу жира, тормозит его распад. Если это будут овощи и фрукты, кроме пользы, ничего не будет, потому что это клетчатка, которая крайне необходима, а у нас ее дефицит", - отметила она.

Главный внештатный специалист-диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян также считает, что снижение калорийности рациона и достаточное количество белков позволит поддержать организм в нынешней ситуации. "Для того, чтобы поддержать организм, нужны белки, нужен витаминно-минеральный комплекс обязательно ежедневно. Ну и, конечно, в рацион больше овощей и фруктов в сыром виде, чтобы кишечник работал хорошо и стабильно", - добавил он.

От чего отказаться и как пить

При этом, по словам Чедии, один из самых популярных фруктов для перекусов - банан - не очень хорошо подходит для этой цели. "В бананах достаточно много углеводов, которые быстро усваиваются. Бананами перекусывать не надо. Надо ограничить те фрукты и овощи, в которых много усваиваемых углеводов. Это виноград, сладкие персики, сладкие дыни, инжир", - рассказала специалист.

Она также сравнила авокадо по калорийности с салом и рекомендовала осторожнее к нему относиться. "Количество жира в авокадо - от 17% до 40%. Это как кусок сала вообще съесть. Да, авокадо невредный, но нужно понимать, что вы добавляете жир", - предостерегла диетолог.

Ее мнение разделяет и руководитель направления "Оптимальное питание" Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Александр Батурин. "Меньше сладкого, меньше жирного, можно такой простой завтрак из каши (овсяной, геркулесовой), не очень жирное молоко. Хлеба не надо бояться, если на него не мазать очень большой кусок жира. Хлеб - это основа нашего рациона, как и каши", - считает он.

Людям с лишним весом также не стоит пить слишком много воды, отмечает Чедия. В идеале пить нужно ровно столько, сколько хочется, ведь организм получает жидкость и из пищи тоже. "Ожирение - это не лишний вес, а лишний жир. Надо мышцы сохранять, а жир убирать. Организм пытается поддерживать постоянство внутренней среды, нам, например, жарко - мы потеем, холодно - трясемся. Если жидкость немного ограничивать, организм сам выработает жидкость, которая ему необходима - жир распадается, и образуется вода", - пояснила она.

Активность

Чтобы оставаться здоровыми и не набрать вес за время самоизоляции, не стоит забывать и о физической активности, напоминает Батурин. "Очень важно преодолеть ограничения подвижности. Нужно каким-то образом двигаться. Зарядка, ходить по комнатам. И плюс к этому должен соблюдаться какой-то разумный режим еды, учитывая, что большой физической активности нет", - сказал диетолог.

О вирусе

В России на 31 марта зафиксировано 2337 случаев заражения коронавирусом, 121 человек выздоровел. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (1613 случаев). По данным федерального оперативного штаба на 12:00 мск, умерли 17 человек. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.