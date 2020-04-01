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Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

Количество выздоровевших от коронавируса в Москве увеличилось до 115 человек

За прошедшие стуки еще 45 человек с подтвержденным ранее диагнозом "коронавирус" полностью выздоровели и выписались из больницы

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Еще 45 человек, вылечившихся от коронавируса, выписались из больницы в Москве за минувшие сутки. Об этом сообщила в среду заместитель мэра Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших людей в Москве быстро увеличивается. За прошедшие стуки в Москве еще 45 человек с подтвержденным ранее диагнозом "коронавирус" полностью выздоровели и выписались из больницы. Всего на сегодняшний день в Москве насчитывается уже 115 выздоровевших. Надеемся, что эта позитивная тенденция будет усиливаться", - сказала вице-мэр.

По ее словам, все выписавшиеся из стационаров пациенты чувствуют себя хорошо.

В России на 31 марта было зафиксировано 2337 случаев заражения коронавирусом, 121 человек выздоровел. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (1613). По данным федерального оперативного штаба на 12:00 мск, умерли 17 человек. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Мэр Москвы Сергей Собянин 29 марта сообщил о расширении режима самоизоляции из-за коронавируса на всех жителей столицы. Покидать квартиру разрешается только в случаях обращения за экстренной медицинской помощью и других угроз жизни и здоровью, поездок на работу, покупок в ближайшем магазине, выгула животных на расстоянии не больше 100 м от дома, выноса мусора. Аналогичные решения приняли главы большинства регионов страны.

В новость были внесены изменения (9:55 мск) — добавлены подробности по тексту.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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