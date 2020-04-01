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Пандемия коронавируса нового типа

Пассажиропоток в метро Москвы снизился на 75% в третий нерабочий день

В наземном транспорте столицы стало на 68% пассажиров меньше

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Количество пассажиров Московского метрополитена в третий день нерабочей недели уменьшилось на 75% по сравнению с обычным для среды показателем. Об этом сообщается в Telegram-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Текущая неделя объявлена в стране нерабочей из-за ситуации с новой коронавирусной инфекцией.

"В метро пассажиропоток снизился на 75%, а в наземном транспорте на 68%", - говорится в сообщении.

Также пассажиропоток снизился в автобусах из области в Москву на 65%, в пригородных электричках - на 34%. Кроме того, услугами такси воспользовались на 53% меньше москвичей, число поездок на каршеринге сократилось на 36%.

29 марта мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев своими указами расширили режим повышенной готовности для профилактики распространения коронавируса. Новые меры, в частности, предусматривают режим самоизоляции для граждан всех возрастов за исключением тех случаев, когда люди нуждаются в экстренной медицинской помощи, покупке продуктов. Жители могут ездить на работу, если она не была приостановлена.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на большинство стран и признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.

Теги
Пандемия коронавируса нового типа
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