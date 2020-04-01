Москвичи-призеры чемпионата "Абилимпикс" 2019 года получат выплаты до 300 тыс. рублей

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Власти Москвы передадут призерам чемпионата "Абилимпикс", которые в 2019 году представляли на соревнованиях столицу, выплаты от 100 до 300 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии по итогам заседания президиума правительства Москвы.

"В прошлом году на V Национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" сборная Москвы заняла I место, завоевав в общекомандном зачете 182 медали, включая 81 золотую, 59 серебряных и 42 бронзовые медали.

По решению мэра Москвы Сергея Собянина победители и призеры "Абилимпикс" получат денежное вознаграждение в размере: I место - 300 тыс. рублей; II место - 200 тыс. рублей; III место - 100 тыс. рублей.

Выплаты будут осуществлены за счет бюджета города Москвы - на эти цели будет направлено 40,3 млн. рублей. Уточняется, что в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией торжественная церемония награждения не планируется.

V Национальный чемпионата "Абилимпикс" прошел в Москве с 19 по 22 ноября 2019 года. В команду Москвы вошли 259 ребят, в том числе 128 школьников, 69 студентов и 62 специалиста. Соревнования проводились по 62 компетенциям. Всего в национальном чемпионате приняли участие свыше 15 тыс. человек.

"Абилимпикс" является международным некоммерческим движением, цель которого - повышение престижа рабочих профессий, развитие профобразования и содействие в профориентации, социализации и трудоустройстве молодых людей с инвалидностью.