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Пандемия коронавируса нового типа
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В Москве на дому лечатся около 550 пациентов с коронавирусом

Власти города продлили действие такого порядка лечения до 6 апреля

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Около 550 пациентов с коронавирусом в Москве лечатся на дому, сообщила в среду журналистам заместитель мэра столицы Анастасия Ракова. По ее словам, действие такого порядка лечения продлено до 6 апреля.

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"Большое количество пациентов, у кого был подтвержден коронавирус, переносит болезнь в легкой форме. Госпитализировать таких людей не имеет смысла, поэтому в Москве был организован режим лечения таких пациентов на дому. Порядок приняли решение продлить до 6 апреля. В настоящий момент около 550 человек проходят лечение на дому", - сказала заммэра.

Порядок был запущен 23 марта. Согласно алгоритму лечения, пациента сначала осматривает врач, который принимает решение, можно ли оставить человека на лечении дома. Пациент подписывает информированное согласие о том, что он обязуется не выходить из дома. Фото пациента загружают в базу видеонаблюдения. Если пациент не будет соблюдать правила карантина, он будет в обязательном порядке госпитализирован и продолжить лечение на дому уже не сможет.

На постоянной связи с пациентом находятся врачи телемедицинского центра. Также пациенту при необходимости принесут комплект бесплатных противовирусных препаратов на весь период лечения.

По последним данным, в Москве было подтверждено 1880 случаев заражения коронавирусом. Выписались уже 115 человек, 16 умерли.

В новость были внесены изменения (12:26 время мск) — добавлены подробности по тексту.

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