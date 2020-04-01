Все депутаты Мосгордумы сдали тест на коронавирус

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Результаты анализов на коронавирус у всех депутатов Московской городской думы оказались отрицательными. Об этом сообщил перед началом внеочередного пленарного заседания Алексей Шапошников.

"Депутаты, уважаемые коллеги, пожалуйста, наденьте маски и не садитесь близко друг к другу. <…> Вчера все присутствующие депутаты сдали анализ [на коронавирус], у всех результат отрицательный, все находящиеся в зале здоровы", - сказал он.

Заседание в среду проводится в резервном зале для пленарных заседаний в соответствии с предписанием Роспотребнадзора.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 850 тыс. человек, зафиксировано свыше 42 тыс. смертельных исходов.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2 777 случаев заражения, выздоровели 190 человек, умерли 24 пациента. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (1 880). Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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