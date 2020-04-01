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Обновлено 

Суды Москвы по видеосвязи рассматривают административные дела о нарушении карантина

При слушании дел используется защищенный канал связи

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Районные суды Москвы и Мосгорсуд из-за распространения коронавирусной инфекции стали рассматривать по видеосвязи дела об административных правонарушениях, связанных с нарушением карантина. Как уточнили ТАСС в пресс-службе Мосгорсуда, при слушании дел данной категории используется защищенный канал связи, а применение мессенджеров во время заседаний пока не планируется.

"В московских судах рассматривались дела об административных правонарушениях в связи с нарушением иностранными гражданами, гражданами Китая, режима пребывания и несоблюдением ограничений, введенных на основании постановления главного государственного санитарного врача РФ. При рассмотрении этих материалов московскими судами применялась видео-конференц-связь по защищенным каналам", - сказала ТАСС пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

По ее словам, вопрос о применении мессенджеров в работе московских судов пока не стоит. "В настоящее время не стоит вопрос о применении при рассмотрении дел об административных правонарушениях видеосвязи через какие-либо мессенджеры. При рассмотрении дел будет применяться стационарная видео-конференц-связь", - отметила пресс-секретарь. Солопова напомнила, что по-прежнему безотлагательные дела слушаются с непосредственным участием сторон, защитников, то есть при их непосредственной явке, а видео-конференц-связь применяется при объективной необходимости.

Как сообщалось ранее, судья Невьянского городского суда Свердловской области впервые в истории российского правосудия рассмотрела дело в отношении местного предпринимателя, чье кафе работало в условиях карантина, с использованием видеозвонка с помощью мессенджера WhatsApp.

Под административное делопроизводство, кроме нарушений карантина, также подпадают нарушения в области дорожного движения, а также вопросы административного выдворения.

В новость внесены изменения (13:26 мск) - добавлены подробности по тексту. 

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