В Гидрометцентре рассказали, в каком районе Москвы выпало больше всего снега

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Больше всего снега выпало в центре Москвы, в районе Балчуг, - восемь сантиметров. Это примерно в два раза больше, чем в других районах, и связано с влиянием архитектуры города, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Совершенно неожиданно, но самая большая высота снега в центре Москвы, на нашей станции Балчуг, - восемь сантиметров", - сообщил он.

По словам Вильфанда, это связано с влиянием архитектуры города. "Архитектура, инфраструктура вносят иногда свои коррективы", - пояснил он. В среднем же в Москве и в области выпало около четырех сантиметров снега.

Ранее Вильфанд сообщил, что выпавший в Москве снег растает к воскресенью.