Около 1 млн москвичей могут остаться без работы из-за остановки предприятий в сфере услуг

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. "Деловая Россия" опасается, что приостановка деятельности компаний в сфере услуг в Москве на фоне пандемии коронавируса приведет к потере рабочих мест для 500 тыс. - 1 млн проживающих в столице. Об этом сообщил в среду ТАСС глава московского отделения общественной организации Денис Назаров.
Для минизации таких последствий "Деловая Россия" настаивает на том, чтобы распространить меру по беспроцентному кредитованию компаний для выплат МРОТ сотрудникам на весь бизнес, а не только на микро и малый. Такая мера содержится в направленном ранее властям РФ пакете предложений.
"По оценкам московской "Деловой России", в сфере услуг города (без учета туротрасли) трудятся более миллиона москвичей: 400 тыс. рабочих мест - это предприятия общепита, 300 тыс. рабочих мест - предприятия культуры и креативной индустрии, 200 тыс. рабочих мест - фитнесс-индустрия и индустрия спорта, 160 тыс. рабочих мест - гостиницы и отели, 30 тыс. мест - выставочная деятельность и 30 тыс. мест - индустрия здоровья. Сейчас эти рабочие места под угрозой. В некоторых отраслях, если ничего не предпринять, уйдут с рынка 50% компаний, некоторые погибнут полностью. Наша общая задача - эти рабочие места по максимуму сохранить", - приводит его слова пресс-служба делового объединения.
По словам Назарова, Москва приняла на себя главный удар пандемии и в экономическом плане страдает больше всех. "Тем более, что в городе очень развитой сектор услуг, который не может вести свою деятельность удаленно", - подчеркивает представитель московского отделения бизнес-объединения. Принятие двух пакетов предложений, которые ранее направило бизнес-объединение президенту России Владимиру Путину и премьер-министру РФ Михаилу Мишустину помогут решить данную проблему, отмечает представитель.
"Главное предложение - распространить кредитную линию под 0% на выплату зарплаты на все предприятия пострадавших отраслей (сейчас получить такой кредит могут только ИП, микро- и малые предприятия)", - отметил Назаров .
30 марта "Деловая Россия" направила премьер-министру России Михаилу Мишустину второй пакет предложений по поддержке компаний из несырьевого сектора экономики. Среди 27 предложений есть отмена авансовых платежей по налогу на прибыль на 2020 год и предоставление отсрочки на выплату самого налога на прибыль за 2019 год до 30 сентября текущего года. Кроме того, бизнес-объединение просит отсрочить уплату налога на доход физических лиц (НДФЛ) до конца текущего года.