Около 1 млн москвичей могут остаться без работы из-за остановки предприятий в сфере услуг

Для минизации таких последствий "Деловая Россия" настаивает на том, чтобы распространить меру по беспроцентному кредитованию компаний для выплат МРОТ сотрудникам на весь бизнес, а не только на микро и малый. Такая мера содержится в направленном ранее властям РФ пакете предложений.

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. "Деловая Россия" опасается, что приостановка деятельности компаний в сфере услуг в Москве на фоне пандемии коронавируса приведет к потере рабочих мест для 500 тыс. - 1 млн проживающих в столице. Об этом сообщил в среду ТАСС глава московского отделения общественной организации Денис Назаров.

"По оценкам московской "Деловой России", в сфере услуг города (без учета туротрасли) трудятся более миллиона москвичей: 400 тыс. рабочих мест - это предприятия общепита, 300 тыс. рабочих мест - предприятия культуры и креативной индустрии, 200 тыс. рабочих мест - фитнесс-индустрия и индустрия спорта, 160 тыс. рабочих мест - гостиницы и отели, 30 тыс. мест - выставочная деятельность и 30 тыс. мест - индустрия здоровья. Сейчас эти рабочие места под угрозой. В некоторых отраслях, если ничего не предпринять, уйдут с рынка 50% компаний, некоторые погибнут полностью. Наша общая задача - эти рабочие места по максимуму сохранить", - приводит его слова пресс-служба делового объединения.

По словам Назарова, Москва приняла на себя главный удар пандемии и в экономическом плане страдает больше всех. "Тем более, что в городе очень развитой сектор услуг, который не может вести свою деятельность удаленно", - подчеркивает представитель московского отделения бизнес-объединения. Принятие двух пакетов предложений, которые ранее направило бизнес-объединение президенту России Владимиру Путину и премьер-министру РФ Михаилу Мишустину помогут решить данную проблему, отмечает представитель.

"Главное предложение - распространить кредитную линию под 0% на выплату зарплаты на все предприятия пострадавших отраслей (сейчас получить такой кредит могут только ИП, микро- и малые предприятия)", - отметил Назаров .

30 марта "Деловая Россия" направила премьер-министру России Михаилу Мишустину второй пакет предложений по поддержке компаний из несырьевого сектора экономики. Среди 27 предложений есть отмена авансовых платежей по налогу на прибыль на 2020 год и предоставление отсрочки на выплату самого налога на прибыль за 2019 год до 30 сентября текущего года. Кроме того, бизнес-объединение просит отсрочить уплату налога на доход физических лиц (НДФЛ) до конца текущего года.