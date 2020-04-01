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Пандемия коронавируса нового типа

Полиция Москвы пока не будет задерживать людей за нарушение режима самоизоляции

Сотрудники полиции будут разъяснять горожанам порядок самоизоляции
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© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Столичные полицейские пока не будут задерживать граждан за нарушение режима вынужденной самоизоляции из-за коронавируса. Об этом ТАСС сообщил в среду источник в правоохранительных органах.

"В случае нахождения людей на улице во время самоизоляции сотрудники полиции будут проводить разъяснительную работу, что им надо вернуться домой, разъяснять порядок самоизоляции, введенной в Москве для всех граждан", - сказал собеседник агентства. Если же человек не выполнит требования полиции, его могут привлечь к административной ответственности.

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Источник добавил, что в ближайшее время правоохранителям могут поступить новые разъяснения.

В то же время ответственность, вплоть до уголовной, грозит гражданам, которые нарушили карантинный режим после возвращения из-за рубежа, а также контактировавшим с больными коронавирусной инфекцией и тем, кто проходит лечение на дому по предписанию врача. "Все они в случае нарушений привлекаются к ответственности", - сообщили в правоохранительных органах.

В свою очередь в пресс-службе ГУ МВД по Москве ТАСС не смогли дать разъяснений по данной теме.

Режим самоизоляции действует для всех жителей Москвы и Московской области с целью профилактики распространения коронавирусной инфекции. Гражданам разрешается покидать дом только в случае обращения за экстренной медицинской помощью или иной прямой угрозы жизни и здоровью. Кроме того, допускается выход из дома на работу, если есть обязанность ее посещения, для совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке, а также для выгула собаки или выноса мусора.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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