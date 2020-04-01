Полиция Москвы пока не будет задерживать людей за нарушение режима самоизоляции

"В случае нахождения людей на улице во время самоизоляции сотрудники полиции будут проводить разъяснительную работу, что им надо вернуться домой, разъяснять порядок самоизоляции, введенной в Москве для всех граждан", - сказал собеседник агентства. Если же человек не выполнит требования полиции, его могут привлечь к административной ответственности.

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Столичные полицейские пока не будут задерживать граждан за нарушение режима вынужденной самоизоляции из-за коронавируса. Об этом ТАСС сообщил в среду источник в правоохранительных органах.

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Источник добавил, что в ближайшее время правоохранителям могут поступить новые разъяснения.

В то же время ответственность, вплоть до уголовной, грозит гражданам, которые нарушили карантинный режим после возвращения из-за рубежа, а также контактировавшим с больными коронавирусной инфекцией и тем, кто проходит лечение на дому по предписанию врача. "Все они в случае нарушений привлекаются к ответственности", - сообщили в правоохранительных органах.

В свою очередь в пресс-службе ГУ МВД по Москве ТАСС не смогли дать разъяснений по данной теме.

Режим самоизоляции действует для всех жителей Москвы и Московской области с целью профилактики распространения коронавирусной инфекции. Гражданам разрешается покидать дом только в случае обращения за экстренной медицинской помощью или иной прямой угрозы жизни и здоровью. Кроме того, допускается выход из дома на работу, если есть обязанность ее посещения, для совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке, а также для выгула собаки или выноса мусора.