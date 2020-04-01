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Сервисы "Яндекса" начали доставлять продукты из магазинов Москвы

Заказы будут доставлять в радиусе 2,5 км от магазина

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Сервисы компании "Яндекс" - "Яндекс.Еда" и "Яндекс.Такси" - начали доставлять продукты из магазинов "Вкусвилл" и "Азбука Вкуса". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службах фудтех-направления "Яндекс.Такси" и "Азбуки Вкуса".

Это первое на рынке партнерство агрегатора такси и агрегатора доставки еды из ресторана с сетевыми ретейлерами. Delivery Club ранее запустил на своей площадке возможность заказа продуктов у сервиса "Самокат".

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"В "Яндекс.Еде" теперь можно заказать продукты из продовольственных магазинов. Первым партнером проекта стала розничная сеть "Азбука вкуса", - говорится в сообщении. Заказы будут доставлять в радиусе 2,5 км от магазина. Заказать можно будет как готовую еду, так продукты, предметы гигиены, корм для животных и детские игрушки. Заказ уже можно сделать из девяти магазинов сети в Москве. В ближайшие недели доставка заработает из 126 магазинов "Азбуки Вкуса" в Москве и Санкт-Петербурге. Стоимость доставки будет определяться динамически, в зависимости от ряда факторов, в том числе текущего спроса.

Сервис "Яндекс.Такси" запустил в середине марта пилотный проект по доставке продуктов из "Вкусвилла", ведет переговоры с другими ретейлерами, в том числе не продуктовыми, о доставке их товаров силами сервиса.

"Спрос на доставку самых разных товаров - продуктов, лекарств, хозяйственных товаров - стремительно растет. Люди вынуждены оставаться дома, поэтому нагрузки на логистические мощности ретейлеров выросли, и мы видим потребность в быстрой организации доставки в кратчайшие сроки. Технологии логистики "Яндекса" применяются и в "Яндекс.Такси", и в "Яндекс.Еде", и "Яндекс.Лавке. Мы готовы помогать и другим организациям в сложившихся условиях", - отметили в "Яндекс.Такси".

"В марте мы провели успешное тестирование сервиса вместе с командой "Вкусвилл". По нашим данным, сейчас около 93% продуктов из магазинов этой сети доставляются не более чем за 40 минут с момента оплаты", - отметили в "Яндекс.Такси".

По данным сервиса, в период снижения пассажирских перевозок такси доставка станет драйвером роста заказов и увеличит заработок водителей.

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