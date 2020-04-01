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Пандемия коронавируса нового типа

Власти Москвы опровергли информацию о завершении режима самоизоляции до конца апреля

Ранее Русская служба "Би-би-си" сообщила, что режим самоизоляции в Москве могут продлить до конца апреля

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Информация, что в мэрии Москвы рассчитывают на завершение режима самоизоляции до конца апреля, не соответствует действительности. Об этом сообщила ТАСС в среду пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова.

Ранее Русская служба "Би-би-си" сообщила, что режим самоизоляции в Москве могут продлить до конца апреля, якобы боятся перегрузить больницы.

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"Нет, <…> мы не даем таких сроков", - сказала Пенькова.

Мэр Москвы Сергей Собянин 29 марта сообщил о расширении режима самоизоляции из-за коронавируса на всех жителей столицы. Покидать жилье разрешается только в случаях обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и других угроз жизни и здоровью, поездок на работу, покупок в ближайшем магазине, выгула животных на расстоянии не больше 100 м от дома, выноса мусора.

После проведения технических и организационных мероприятий в ближайшие дни выходить можно будет при наличии специального пропуска, выданного в порядке, установленном правительством Москвы. При этом установленный домашний режим не ограничивает права граждан приезжать в город или уезжать из Москвы, но без веской причины передвигаться по городу нельзя.

Согласно последним данным, в мире заразились более 850 тыс. человек, зафиксировано свыше 42 тыс. смертельных исходов. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2777 случаев заражения, выздоровели 190 человек, умерли 24 пациента. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

 

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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