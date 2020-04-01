Более 60 онлайн-программ для подготовки к олимпиадам стали доступны для школьников РФ

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Центр педагогического мастерства столицы открыл дистанционные олимпиадные курсы для учеников 7-11-х классов. На портале представлено более 60 программ различной направленности, сообщается в среду на портале мэрии.

"Онлайн-курсы Центра педагогического мастерства помогут подготовиться и потренироваться перед соревнованием. На портале представлено более 60 программ, курсы охватывают около двух десятков предметов: естественных, гуманитарных и технических. Занятия содержат видеолекции и тесты для проверки пройденного материала. У каждого курса есть форум, на котором можно задать вопросы по содержанию занятий", - говорится в сообщении.

Школьникам представлены разборы олимпиадных задач и советы по подготовке к соревнованиям. Курсы подойдут для подготовки не только к различным этапам Всероссийской олимпиады школьников, но и к другим интеллектуальным соревнованиям соответствующего уровня. Учебные материалы подготовили преподаватели ведущих вузов столицы, специалисты-психологи, организаторы регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников в Москве. С 15 апреля по 25 мая в Москве пройдет пригласительный этап Всероссийской олимпиады школьников в дистанционном формате.