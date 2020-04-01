Мосгордума утвердила штрафы за нарушение режима самоизоляции

Документ регламентирует применение городской системы видеонаблюдения для выявления нарушителей обязательного карантина или режима самоизоляции. Согласно тексту, в столичный Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) с целью установить административную ответственность для граждан за несоблюдение требований режима повышенной готовности, в частности, режима самоизоляции, в виде штрафа для физических лиц в размере 4 тыс. рублей, а за повторное нарушение или с использованием транспортного средства - 5 тыс.

До семи лет тюрьмы: что грозит за нарушение карантина и фейки о коронавирусе

Как заверил на заседании редактор законопроекта, председатель комиссии столичного парламента по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов, эти меры относятся только к тем, кто обязан быть в самоизоляции из-за заражения инфекцией. По его словам, штрафные санкции необходимы для борьбы с "несознательным и безответственным отношением отдельных граждан к борьбе с распространением коронавирусной инфекции".

Также предусмотрена административная ответственность для должностных и юридических лиц за неисполнение требований о временной приостановке проведения мероприятий с очным присутствием граждан, работы объектов розничной торговли, предприятий общественного питания, оказания услуг с посещением граждан таких объектов и организаций. Для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей штраф составит от 30 до 40 тыс. рублей, для юридических - от 200 до 300 тыс.

"Я исхожу из презумпции добросовестности жителей нашего города, и у нас [депутатов Мосгордумы] нет плана наказывать всех подряд. Более того, я искренне буду счастлив, если ни одного штрафа не будет выписано по данным статьям городского КоАП. Это будет означать, что все москвичи восприняли серьезность угрозы и вместе помогают бороться с коронавирусом", - заключил Щитов.

Полномочия общественников и видеонаблюдение

Также законом наделяются полномочиями общественные объединения, в частности, общественные пункты охраны порядка для проведения разъяснительных бесед с жителями о соблюдении режима самоизоляции, что должно действовать как мера профилактики нарушений режима самоизоляции в городе.

Ранее Щитов сообщил ТАСС, что документом регламентируется применение камер видеонаблюдения для выявления массового скопления людей и нарушителей обязательного карантина. По его словам, штрафы через камеры будут получать только те, кто представляет повышенную общественную опасность, - то есть те, кто заражен коронавирусом, лечится на дому или в больнице и нарушил правило не покидать помещение, вышел на улицу и теперь представляет повышенную опасность.

По его словам, штрафовать физических лиц сможет только полиция и полиция на транспорте. Камера будет распознавать лица зараженных коронавирусом, и если человек, который должен соблюдать карантин, его нарушит, то уже полицейский либо полицейский на транспорте выпишет ему соответствующий штраф. Также городские камеры будут фиксировать массовые скопления людей, куда будут выезжать сотрудники правопорядка для проведения разъяснительных бесед с гражданами о необходимости соблюдения режима самоизоляции в городе.

Щитов добавил, что система видеоаналитики в Москве используется в полном соответствии с законодательством России. Технология распознавания лиц обоснована с точки зрения ст. 152.1 Гражданского кодекса РФ, дающей право использования изображения гражданина без его согласия, полученного при съемке в местах, открытых для свободного посещения, или на публичных мероприятиях в государственных, общественных или иных публичных интересах. Защита города от распространения эпидемии относится к категории общественных интересов.

Также в тексте законопроекта значится, что при задержании гражданина, нарушившего режим самоизоляции, предусмотрено перемещение его личного транспортного средства, если в этот момент он передвигался на нем, на специализированную стоянку. При этом хранение и возврат транспортного средства владельцам, представителям владельцев или лицам, имеющим при себе документы, необходимые для управления данным транспортным средством, производится в соответствии с действующим законодательством.

О вирусе

Согласно последним данным, в мире заразились более 850 тыс. человек, зафиксировано свыше 42 тыс. смертельных исходов.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2777 случаев заражения, выздоровели 190 человек, умерли 24 пациента. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

В новость были внесены изменения (18:34 время мск) — добавлены подробности по тексту.