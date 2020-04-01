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Пандемия коронавируса нового типа

Правительство Москвы уточнит меры за нарушение режима самоизоляции из-за коронавируса

Ранее Мосгордума приняла закон, устанавливающий административную ответственность для граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Меры за нарушение режима самоизоляции для граждан в Москве будут уточнены дополнительно в акте правительства Москвы, сообщил в среду журналистам председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Депутаты Мосгордумы 1 апреля приняли закон, устанавливающий административную ответственность для граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции дома либо находиться в больнице.

"Сейчас разрабатывается акт правительства Москвы, в котором будет прописываться технология, через которую можно будет получить пропуск для передвижения по необходимым нуждам. И, например, если человек здоров и дошел к близлежащему магазину, то к нему не применяется никаких санкций. Если человек болен, едет куда-либо на машине, то он будет оштрафован", - сказал Шапошников, отвечая на вопрос ТАСС.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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