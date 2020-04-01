Более 90% опрошенных пассажиров транспорта в Москве согласны с мерами против коронавируса

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Более 90% опрошенных пассажиров городского транспорта и автомобилистов согласны с мерами по борьбе с коронавирусом в Москве. Об этом сообщили в среду в Telegram-аккаунте пресс-службы столичного департамента транспорта.

"Провели опрос пассажиров городского транспорта и автомобилистов в течение трех последних дней, делимся с вами: 97% москвичей хорошо знают о введенном режиме самоизоляции и 91% из них согласны с необходимостью таких мер", - говорится в публикации.

Кроме того, 81% опрошенных горожан опасаются коронавируса; 12% опрошенных уверены, что с ними и их близкими ничего не случится, а меры предосторожности соблюдают 84% участников опроса. Также в публикации утончается, что данные предоставлены инновационным центром "Безопасный транспорт".