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Пандемия коронавируса нового типа

Более 90% опрошенных пассажиров транспорта в Москве согласны с мерами против коронавируса

Кроме того, 84% опрошенных соблюдают меры предосторожности

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Более 90% опрошенных пассажиров городского транспорта и автомобилистов согласны с мерами по борьбе с коронавирусом в Москве. Об этом сообщили в среду в Telegram-аккаунте пресс-службы столичного департамента транспорта.

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"Провели опрос пассажиров городского транспорта и автомобилистов в течение трех последних дней, делимся с вами: 97% москвичей хорошо знают о введенном режиме самоизоляции и 91% из них согласны с необходимостью таких мер", - говорится в публикации.

Кроме того, 81% опрошенных горожан опасаются коронавируса; 12% опрошенных уверены, что с ними и их близкими ничего не случится, а меры предосторожности соблюдают 84% участников опроса. Также в публикации утончается, что данные предоставлены инновационным центром "Безопасный транспорт".

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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