Спикер Мосгордумы рассказал, как будут штрафовать нарушителей режима самоизоляции в Москве

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. В столице утвердили штрафы за нарушение режима самоизоляции. Они коснутся как граждан с подтвержденным заражением коронавирусной инфекцией, так и здоровых москвичей, нарушивших ограничительные предписания властей. Об этом сообщил ТАСС в четверг председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

"Люди, которые заражены вирусом, сначала подписывают согласие на лечение на дому. Если они выйдут из квартиры, подъезда, поедут куда-либо, то вирус начнет распространяться в геометрической прогрессии. И для контроля и мониторинга соблюдения самоизоляции таких граждан будет использована система видеонаблюдения, установленная в домах и на улицах города, в транспорте: фотографии заразившихся с их согласия будут помещаться в специальную базу, и так мы сможем сохранить москвичей от других горожан, которые нарушают режим самоизоляции", - сказал Шапошников.

Депутаты Мосгордумы 1 апреля приняли закон, устанавливающий административную ответственность для граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции дома, либо находиться в больнице. Закон также регламентирует применение городской системы видеонаблюдения для выявления нарушителей обязательного карантина или режима самоизоляции. Согласно тексту, в столичный Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) вносятся изменения с целью установить административную ответственность для граждан за несоблюдение требований режима повышенной готовности, в частности, режима самоизоляции, в виде штрафа для физических лиц в размере 4 тыс. рублей, а за повторное нарушение или с использованием транспортного средства - 5 тыс. рублей.

"Москвичи, которые не болеют, при этом их фотографий нет в базах, но если они выходят, то они могут столкнуться с нарядом полиции, Росгвардии, которые будут осуществлять патрулирование улиц, чтобы пресечь распространение вируса. В данном случае будет вестись работа офлайн, без камер и загрузки фото в базы данных. В отношении граждан, кто будет нарушать требование не покидать жилье без острой необходимости, не будут иметь при себе соответствующих документов, предусмотрен штраф - 4 тыс. рублей, при повторном нарушении - 5 тыс. рублей. Если это выход близлежащий магазин, прогулка с собакой, например, дорога на работу в клинику и так далее, - вы не подвергаетесь никаким санкциям", - сказал Шапошников.

Ранее руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко сообщил ТАСС, что в Москве разрабатывают и тестируют мобильное приложение "Социальный мониторинг" для контроля местонахождения пациентов с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией, добровольно выбравших пребывание на дому и обязавшихся соблюдать карантин. После подписания информированного согласия гражданам на карантине выдается техническое средство или предлагается закрытая ссылка на приложение, которое подключено к интернету и сетям сотовой связи, позволяющим установить местонахождение в определенной геолокации в столице. Приложение не планируется использовать в отношении всех граждан в столице.

Когда введут меры

"Сейчас основное спасение от распространения вируса - самоизоляция. Минувшие выходные показали, что не все москвичи прислушиваются к рекомендациями. Потому были приняты поправки, которые законодательно регламентируют контроль соблюдения режима самоизоляции. Надеюсь, что штрафы, которые введены за нарушение, не будут выписаны. Хочу заметить, что также мы должны будем дождаться выхода нормативного акта правительства Москвы, где будет все подробно прописано", - сообщил спикер.

Он уточнил, что меры за нарушение режима самоизоляции для граждан в Москве будут дополнительно описаны в акте правительства Москвы.

Спикер Мосгордумы рассказал, что закон предусматривает меры для всех нарушителей, но механизмы их различны. Для обнаружения тех, кто заражен вирусом и опасен для окружающих, используются еще и технические средства. Здоровых граждан, которые нарушают режим самоизоляции, могут задержать и оштрафовать только сотрудники правопорядка без применения камер фото- и видеофиксации.

"Уважаемые москвичи, режим самоизоляции - это не шутка. Единственный способ остановить распространение вируса - прекращение социальных контактов. Мы не должны приносить вирус к себе домой, в свою семью", - сказал Шапошников.

О коронавирусе и мерах по борьбе с ним в Москве

В Москве в настояще время зафиксировано 1880 случаев заражения коронавирусом.

Мэр столицы Сергей Собянин для профилактики распространения коронавируса постановил закрыть с 28 марта все непродовольственные магазины, кроме тех, в которых продают товары первой необходимости. Продовольственные магазины и аптеки, объекты организации питания для сотрудников предприятий работают, могут не закрываться салоны связи и зоомагазины, рестораны при гостиницах. Закрыты культурно-развлекательные заведения, детские комнаты, приостановлено проведение массовых мероприятий. В Москве и Подмосковье закрыты букмекерские конторы, тотализаторы.

Позднее, 29 марта, Собянин расширил меры и ввел режим самоизоляции для всех жителей столицы. При объявленном режиме самоизоляции в Москве квартиру разрешается покидать только в случаях обращения за экстренной медицинской помощью и других угроз жизни и здоровью, поездок на работу, покупок в ближайшем магазине, выгула животных на расстоянии не больше 100 м от дома, выноса мусора.

После проведения технических и организационных мероприятий в ближайшие дни выходить можно будет при наличии специального пропуска, выданного в порядке, установленном правительством Москвы. При этом установленный домашний режим не ограничивает права граждан приезжать в город или уезжать из Москвы, но без веской причины передвигаться по городу нельзя.