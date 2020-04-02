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Власти Москвы открыли новую дистанционную образовательную платформу для школьников

На площадке доступны видеоуроки более чем по 15 предметам

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Правительство Москвы, Центр педагогического мастерства совместно с компанией "Яндекс" открыли бесплатную онлайн-школу. На площадке доступны видеоуроки более чем по 15 предметам. Для этого понадобится компьютер или смартфон с доступом в интернет, сообщается в четверг на портале мэрии.

"На площадке новой дистанционной образовательной платформы доступны видеоуроки для учеников 5-11-х классов более чем по 15 предметам: от физики до мировой художественной культуры. Уроки идут с 09:00 до 14:00, есть трансляции, чаты с учителями и дополнительные занятия. В первую неделю сервис работает по московскому времени, а с 6 апреля здесь смогут заниматься дети из всех регионов страны. Занятия будут идти до конца нынешнего учебного года", - говорится в сообщении.

Видеоуроки начинаются в 09:00 и заканчиваются между 12:00 и 14:00. В день у детей по четыре - шесть занятий, между ними перемены. Такой график позволяет школьникам и их родителям сохранить привычный режим в условиях самоизоляции. Также на базе школы проходят дополнительные занятия по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. Учителя могут использовать этот контент в своих программах, давать домашние задания и проверять их.

"Чтобы сократить риск распространения инфекции в городе, было принято решение об обязательной изоляции дома всех жителей. Временно приостановлена работа московских школ, дети перешли полностью на домашнее обучение. Наша задача теперь - организовать эффективное и удобное дистанционное обучение, чтобы ребята продолжали осваивать школьную программу в том же темпе. Особенно это важно в преддверии выпускных и вступительных экзаменов. В условиях непростой эпидемиологической ситуации нам удалось в считаные дни мобилизовать методические ресурсы и наработки Центра педагогического мастерства и за неделю запустить полноценную онлайн-школу", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Анастасии Раковой.

Педагогам и родителям школьников младших классов доступно более 50 тыс. готовых заданий по трем предметам: русскому языку, математике и окружающему миру. Все они созданы с учетом федеральных государственных образовательных стандартов. А для выпускников проходят научно-популярные лекции, интенсивы по геометрии и занятия по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ - их показывают в прямом эфире и на специальном сервисе.

В онлайн-школе преподают более ста московских учителей, в том числе авторы учебников и методических пособий и эксперты ЕГЭ. Запись и монтаж видеоуроков идут круглосуточно. Педагоги уже отсняли 250 роликов - этого хватит на ближайшие две недели. Кроме обычных уроков по расписанию, доступны лекции ведущих ученых, научно-популярные программы, а также все курсы подготовки к олимпиадам Центра педагогического мастерства и все онлайн-ресурсы "Сириуса".

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