Мостуризм проведет серию онлайн-занятий для представителей туротрасли

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Столичный комитет по туризму с 6 апреля откроет антикризисный онлайн-интенсив для представителей туротрасли, на котором эксперты разъяснят юридические вопросы и поделятся опытом решения проблем. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мостуризма.

"В течение недели будут проводиться тематические онлайн-встречи с приглашенными экспертами. В ходе вебинаров спикеры из числа руководителей туристических компаний, юристов, антикризисных менеджеров, бизнес-тренеров и других профессионалов отрасли представят свое видение текущей обстановки, оценят краткосрочные и долгосрочные перспективы ее развития, поделятся опытом решения проблем", - сказал собеседник агентства.

Слушатели вебинаров смогут получить рекомендации по ключевым правовым вопросам, связанным с работой в индустрии туризма, в частности, распределение ответственности в ситуациях форс-мажора, взаимодействие с клиентами в случае несостоявшегося тура, подготовка ответов на претензии и возражения. В числе участников интенсива представлены заместитель председателя Мостуризма Наталья Суворова, гендиректор юридического агентства "Персона Грата" Георгий Мохов, вице-президент по операционной деятельности в России и странах СНГ Interstate Hotels & Resorts Константин Горяинов, гендиректор компании Space Travel Артур Мурадян, заместитель генерального директора компании ANEX Tour Яна Муромова, бизнес-тренер Максим Чабаненко и другие. Вебинары будут объединены по тематическим блокам - антикризисный и юридический блоки, а также блок, посвященный тематике развития внутреннего туризма, в ходе которого участники рассмотрят вопросы формирования и продвижения внутренних туристических предложений.

Также эксперты расскажут о возможностях для продвижения турпродуктов в социальных сетях, цифровых новинках, технологиях геймификации в туризме и многом другом. В пресс-службе добавили, что интенсив подготовлен в партнерстве с медиахолдингом Profi.travel в рамках нового образовательного онлайн-проекта для туриндустрии Moscow LAB. Доступ ко всем занятиям программы бесплатный, для участия необходима предварительная регистрация по ссылке.