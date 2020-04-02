Врачи московских поликлиник в день обслуживают 8 тыс. вызовов на дом

"В условиях, когда в городе высок риск распространения новой коронавирусной инфекции, мы ориентируем поликлиническое звено на оказание медицинской помощи пациентам на дому. К работе поликлиник дополнительно привлечены ординаторы. С начала марта врачи выездных бригад взрослых поликлиник в среднем в день обслуживают почти 8 тыс. вызовов на дому. Особое внимание уделяется пациентам с признаками ОРВИ и гриппа, горожанам старшего возраста, пациентам с хроническими заболеваниями", - сказала Ракова.

Вызов врача на дом позволит исключить риск заражения людей в транспорте и поликлинике. При вызове нужно обязательно сообщить о недавней поездке в страну с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу, если была такая поездка, о контактах с прибывшими оттуда людьми или о контакте с больным новым коронавирусной инфекцией при наличии таких контактов.

На месте врач проведет осмотр, при необходимости назначит взятие анализа на коронавирус и составит программу лечения. Все сотрудники выездной службы обеспечиваются средствами индивидуальной защиты.

Оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в Москве советует воздержаться от похода в медицинскую организацию без крайней необходимости. При симптомах заболеваний и состояниях, требующих осмотра врача, лучше всего вызвать его на дом. Для осмотра на дому придет врач-терапевт либо врач общей практики для взрослых и врач-педиатр - для детей.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 900 тыс. человек, зафиксировано свыше 45 тыс. смертельных исходов. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2777 случаев заражения, выздоровели 190 человек, умерли 27 пациентов. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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