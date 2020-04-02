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МЧС в Москве проводит дезинфекцию всех пожарно-спасательных частей

Особое внимание уделяется обработке спецтехники, которая выезжает на пожары и происшествия

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Дезинфекция проходит во всех пожарно-спасательных частях Москвы, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ.

"Дезинфекционной обработке специальным средством подвержены не только помещения, здания и территории столичного главка МЧС, но и пожарные части, а также оборудование и техника, находящиеся на вооружении пожарно-спасательных подразделений. Особое внимание уделено обработке спецтехники, осуществляющей боевой выезд на пожары и происшествия", - сказали в ведомстве.

Также проводится ультрафиолетовое обеззараживание воздуха и проветривание кабинетов. Заступающим на дежурство сотрудникам измеряется температура и контролируется состояние здоровья. "Реагирующие подразделения МЧС Москвы продолжают работать в круглосуточном дежурстве вне зависимости от эпидемиологической обстановки", - подчеркнули в главке.

Ранее в пресс-службе МЧС сообщали, что сотрудники пожарно-спасательных подразделений, территориальных органов и дежурных смен центров управления в кризисных ситуациях МЧС ежедневно сдают тесты на коронавирус.

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