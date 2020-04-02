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В УФСИН опровергли информацию о возможной вспышке пневмонии в "Матросской Тишине"

Ранее РБК со ссылкой на правозащитников написал, что в СИЗО зафиксирована пневмония среди заключенных

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Информация о возможной вспышке пневмонии в СИЗО "Матросская Тишина" в Москве не соответствует действительности. Об этом ТАСС сообщил руководитель пресс-службы УФСИН по Москве Сергей Цыганков.

Ранее РБК со ссылкой на правозащитников написал, что в "Матросской Тишине" зафиксирована пневмония среди заключенных. "На сегодняшний день случаев заболеваний ОРВИ и пневмонии среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных в следственных изоляторах Москвы не зарегистрировано", - сказал Цыганков.

Он отметил, что во всех учреждениях УФСИН, в том числе СИЗО "Матросская Тишина", достаточно медицинского персонала для оказания стационарной и амбулаторно-поликлинической помощи. "Имеется в наличии запас лекарственных препаратов в больнице и аптеке учреждения", - сообщил Цыганков.

Кроме того, добавил он, в связи с переходом учреждений УФСИН России по Москве в режим особых условий принято решение осуществлять прием лекарственных препаратов от родственников арестованных по согласованию с начальниками филиалов МСЧ-77 ФСИН России.

На сегодняшний день в московских СИЗО содержится 9 580 заключенных.

В новость внесены изменения (10:47 мск) - добавлена информация по тексту. 

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